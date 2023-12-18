Мировые цены на нефть резко выросли — стоимость барреля сырья марки Brent превысила отметку в 78 долларов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

С начала торгов февральские фьючерсы впервые с 5 декабря превысили отметку в 78 долларов. На максимуме сырье дорожало до уровня в 78,01 доллара за баррель. За день подорожание составило порядка процента.

Январские контракты на нефть также стали дороже: с момента открытия площадки их стоимость поднималась до 72,85 доллара за баррель.

Минфин России ранее заявил о снижении цены на российскую нефть Urals до 66,12 доллара за баррель. С 15 ноября по 14 декабря скидка на основной экспортный сорт составила 12,65 доллара. При этом в ноябре цена на Urals составляла 72,84 доллара за баррель, в октябре — 83,12 доллара.