Bosch решил судьбу российских заводов

Немецкий производитель бытовой техники Bosch намерен продать свои заводы на территории РФ турецкому инвестиционному фонду Can Holding. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ходом переговоров.

Собеседник издания сообщил, что оставшиеся менеджеры по продажам бытовой техники в российском подразделении Bosch были уволены, сейчас ведутся переговоры о продаже бизнеса турецкому инвестиционному фонду Can Holding. Ранее Bosch также рассматривал возможность продать заводы в России китайской компании Hisense, но она вышла из переговоров, когда турецкий фонд предложил больше денег, пояснил источник.

Участники рынка предполагают, что Can Holding развернет на мощностях Bosch в РФ не только выпуск техники под собственными брендами, но и контрактное производство для сторонних марок.