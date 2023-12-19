Автоконцерн Hyundai Motor принял решение продать свой завод в Санкт-Петербурге

Южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor принял решение продать российский завод, деятельность которого была приостановлена ранее. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

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Российские активы Hyundai Motor Company будут проданы близкой к дилерскому холдингу "Авилон" компании "Арт-Финанс". Она же ранее приобрела активы Volkswagen.

Как сообщила пресс-служба Hyundai, сделка была одобрена на заседании совета директоров компании. "В настоящее время Hyundai договаривается с "Арт-Финанс" обо всех деталях сделки", - отмечается в сообщении автопроизводителя (цитата по РИА Новости).

В то же время Hyundai подтвердила, что продолжит предоставлять в РФ сервисные услуги для уже ранее проданных автомобилей.

Ранее немецкий автомобильный концерн Volkswagen продал свои российские активы за 125 млн евро. Сделку Volkswagen закрыл 18 мая. Российские активы, включая автозавод в Калуге, проданы компании "Арт-Финанс".