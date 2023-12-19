Российские ТЦ назвали новые бренды, ставшие разочарованием года

Вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин заявил, что сети, пришедшие на смену Zara и другим брендам Inditex, стали для российских ТЦ разочарованием года. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

В СТЦ опросили управляющих торговых центров об итогах работы магазинов, занявших места западного масс-маркета, и составили топ-5 лучших и худших «переоткрытий» по продажам.

Главным разочарованием ТЦ назвали открытие новых магазинов вместо Zara и других брендов Inditex. Среди причин респонденты указали узкий ассортимент, аскетичное оформление магазинов и слабую рекламную поддержку.

Вторая строчка антирейтинга досталась бренду Obuv (CCC), третья — RE, СИН, CR, XC, MO (открылись вместо магазинов польского LPP — Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay). Четвертое место заняли магазины Motherbear (экс-Mothercare), а замыкает топ-5 сеть-преемница McDonald’s «Вкусно — и точка».

В то же время «Вкусно — и точка» заняла первое место в топ-5 лучших переоткрытых сетей, за ней следует Rostics, третье место — у Л'Окситан, четвертое — у брендов LPP, пятое — у Sneaker Box.

Люлин связал разочарование торговых центров с тем, что новые сети не смогли обеспечить такие же продажи с квадратного метра, как их предшественники. По его мнению, ТЦ будут искать варианты замены таких арендаторов.

Главными претендентами на «вкусные места» глава СТЦ назвал российские бренды MFG, Gloria Jeans, LIME, Ladies and Gentlemen, а также турецкие KOTON, LC WAIKIKI и Collin’s.

В 2022 году на фоне украинского кризиса бренды Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear) приостановили работу в России. В конце октября стало известно, что Inditex договорилась о продаже своего российского бизнеса Daher group (франчайзи Inditex в Ливане). В Inditex отмечали, что если в будущем условия позволят компании вернуться на российский рынок, Daher сможет открывать Zara, Bershka и Pull & Bear по франшизе.

В мае 2022 года было объявлено о решении McDonald’s окончательно уйти из РФ и продать свой бизнес в стране предпринимателю Александру Говору, который был одним из франчайзи компании.