СПБ биржа представила стратегию разблокировки активов
СПБ биржа согласовала стратегию разблокировки активов. Согласно ей, СПБ Банк — расчетный депозитарий СПБ биржи, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, готовит официальный запрос в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), говорится в сообщении торговой площадки.
Механизм разблокировки активов выглядит так:
- СПБ Банк будет выведен из-под контроля находящейся под санкциями СПБ Биржи за счет уменьшения доли биржи в уставном капитале банка.
- Биржа будет просить уточнить генеральную лицензию №76A с целью распространения её действия на клиентов участников торгов, а также продления срока действия этой лицензии.
- Биржа будет просить OFAC издать специальную лицензию, позволяющую разблокировать активы клиентов участников торгов.
СПБ биржа попала под блокирующие санкции США 2 ноября 2023 года. В результате введения этих санкций иностранные контрагенты СПБ Биржи приостановили работу с торговой площадкой, опасаясь ответственности за нарушение санкционного режима США, включая применение вторичных санкций.
«Указанные риски одинаково учитывают все иностранные контрагенты, включая партнёров из дружественных юрисдикций», — отмечает СПБ биржа.
Ранее OFAC выпустило лицензию, позволяющую выйти из ценных бумаг СПБ биржи до 31 января 2024 года. При этом, как отмечает биржа, во время переговоров американские контрагенты и контрагенты, имеющие связь с США (U.S. nexus), заявили, что они не готовы руководствоваться этой генеральной лицензией. По их мнению, эта лицензия не охватывает операции по выводу активов участников торгов и их клиентов, поэтому разблокировка активов, учитываемых указанными контрагентами, невозможна без дополнительных разъяснений OFAC.