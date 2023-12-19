СПБ биржа представила стратегию разблокировки активов

СПБ биржа согласовала стратегию разблокировки активов. Согласно ей, СПБ Банк — расчетный депозитарий СПБ биржи, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, готовит официальный запрос в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), говорится в сообщении торговой площадки.

Ранее OFAC выпустило лицензию, позволяющую выйти из ценных бумаг СПБ биржи до 31 января 2024 года. При этом, как отмечает биржа, во время переговоров американские контрагенты и контрагенты, имеющие связь с США (U.S. nexus), заявили, что они не готовы руководствоваться этой генеральной лицензией. По их мнению, эта лицензия не охватывает операции по выводу активов участников торгов и их клиентов, поэтому разблокировка активов, учитываемых указанными контрагентами, невозможна без дополнительных разъяснений OFAC.