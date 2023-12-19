В Росавиации отреагировали на публикацию о возможном аресте российских самолетов

В Росавиации заявили, что ситуация с арестом 37 самолетов Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) не новая и что у ее сотрудников есть проработанные варианты по нивелированию возможных рисков для авиасообщения и пассажиров. Так в ведомстве отреагировали на публикацию о том, что лайнеры российских авиакомпаний захотели арестовать в Европе, комментарий опубликован в официальном Telegram-канале Росавиации.

По данным источника, доля самолетов, о которых пишут СМИ, составляет менее пяти процентов от всего парка воздушных судов российских перевозчиков.

«В случае возникновения правовых рисков Росавиация примет необходимые меры для соблюдения прав пассажиров и выполнения заявленной программы международных полетов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Росавиации заверили, что сейчас авиарейсы на воздушных судах ГТЛК выполняются штатно.