Hyundai продаст завод в Петербурге за 10 тысяч рублей

Hyundai Motor, которая приняла решение о продаже российского завода в Петербурге, уступит свой актив новому собственнику примерно за 10 тысяч рублей. Об этом сообщает газета "Чосон ильбо". При этом предполагается, что в договоре будет предусмотрена возможность обратного выкупа предприятия.

Детали контракта по продаже доли обсуждаются с компанией "Арт-Финанс" (связана с дилером "Авилон"). Она же в мае купила российский бизнес Volkswagen.

Предприятие Hyundai в России приостановило работу в марте 2022 года. На нем собирались Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X.

Общие инвестиции в проект завода корейской компании превысили 1 млрд долларов. Помимо российского рынка, петербургское предприятие Hyundai поставляло все выпускаемые модели в Казахстан, Беларусь и другие страны ближнего зарубежья.