Компании начали доплачивать сотрудникам за приведенных друзей

Крупный российский бизнес запустил программы денежного поощрения сотрудников, которые привлекают на вакансии своих друзей и знакомых. «Ведомости» выяснили, что такая практика встречается в «Ростехе», VK, Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), «Фосагро», «Лаборатории Касперского» и других компаниях.

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Программы поощрения за приведенных новичков появились из-за острого дефицита кадров, отмечает газета. Среди других мер борьбы с нехваткой сотрудников — сотрудничество с вузами и внутренние образовательные программах.

По данным «Ведомостей», среди сотрудников одной из крупнейших нефтегазовых компаний РФ распространяли анкету для участия в акции «Приведи друга». Сотрудникам компании, которые смогли привлечь знакомого «на рабочую профессию», выплачивают по 25 тысяч рублей.

Партнер компании «Экопси консалтинг» Григорий Финкельштейн рассказал, что за счет рекомендательных программ обычно удается закрыть 20-30 процентов потребностей найма. Полностью преодолеть дефицит кадров эти программы вряд ли помогут, считает он.

Эксперты компании «Яков и Партнеры» ранее представили исследование, согласно которому за 2018–2023 годы количество вакансий в РФ выросло в 1,8 раза. По мнению экспертов, кадровый дефицит в стране усугубится к 2030 году — к этому моменту компаниям будет недоставать от двух до четырех миллионов сотрудников.