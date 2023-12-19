Где лучше учиться на ИТ-специалиста

В 2015 году, когда в России стартовала программа импортозамещения, в стране были лишь единичные примеры разработки отечественной вычислительной техники. Отрасль столкнулись с необходимостью резко увеличивать кадровый состав и расширять компетенции в рамках всего цикла создания оборудования. Ситуация осложнялась отсутствием положительного имиджа профессий в глазах молодежи.

Выходом из сложившейся ситуации представлялось активное включение российских технологических компаний во взаимодействие с высшими учебными заведениями, готовящими кадры для радиоэлектронной промышленности в целом и сферы вычислительной техники в частности, в формате открытия совместных кафедр в вузах.

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Практика совместных кафедр вузов и отечественных предприятий активно развивается последние несколько лет в технических специальностях. Это позволяет студентам связать теоретические знания с практическими навыками, а предприятиям - решить проблему кадров, воспитывая будущих сотрудников со студенческой скамьи.

Российские предприятия, в частности входящие в консорциум "Вычислительная техника", открывают совместные кафедры с ведущими техническими вузами Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской и Ивановской областей. Ряд отечественных компаний либо уже создали, либо находятся в процессе создания совместных кафедр с такими вузами, как МИФИ, МФТИ, МЭИ, МАИ, РУДН, МГТУ имени Баумана, РТУ МИРЭА, МИСиС, ВШЭ, РУТ (МИИТ), ВМК МГУ, Московским политехническим университетом.

Наиболее активно в этом направлении работают компании "YADRO", ПК "Аквариус", "FPlus".

Сотрудничество вузов с российскими компаниями подразумевает участие последних в научной работе

Ведущий производитель высокотехнологичного оборудования в России предприятие "YADRO" систематически расширяет связи с академической средой по таким востребованным в отрасли направлениям, как проектирование систем на кристалле, разработка программного обеспечения и программная инженерия, телекоммуникационные технологии.

Сегодня партнерами "YADRO" являются 10 крупнейших профильных технических вузов. Совместно организации развивают курсы, академические программы, проводят дни технологий, открывают ИТ-лаборатории. У студентов появились обширные возможности для освоения передовых технологий и получения актуальных профессиональных навыков в стенах высшей школы.

Реализуемая "Аквариусом" программа "Больше, чем старт" - это получение актуальных знаний и практических навыков, которые станут основой для дальнейшего профессионального роста. Практика и стажировка в "Аквариусе" позволяет студентам участвовать в реальных проектах, что способствует овладению ими действительно необходимыми прикладными умениями и навыками. С 2021 года в "Аквариусе" прошли практику более 300 человек, 120 из них были трудоустроены в компании.

Крупнейший российский производитель ИТ-оборудования "Fplus" на протяжении нескольких лет организует производственную практику для студентов Российской академии интеллектуальной собственности, Государственного института экономики, финансов, права и технологий и других вузов. Студенты изучают в компании работу направлений "информационная безопасность", "сетевое и телекоммуникационное оборудование", "техническая поддержка производителей ИТ-оборудования".

Сотрудничество вузов с российскими компаниями подразумевает также участие последних в научной работе кафедр, включая методологическое сопровождение, совместную подготовку дипломных проектов, разработку спецкурсов прикладного характера.

На сегодняшний день очевидно, что технологический суверенитет невозможен без структурных изменений в образовании, причем не только высшем.

Например, "Аквариус" открыл в городе Шуя Ивановской области станцию юных техников, где со школьниками проводят бесплатные мастер-классы для всех желающих по авиа- и ракетомоделированию, микроэлектронике и радиотехнике, конструированию и управлению БПЛА.

Следующая ступень - среднее специальное образование. В этом году стартовала программа сотрудничества с Тверским химико-технологическим колледжем и Шуйским технологическим колледжем. Студенты будут обучаться по специальности "компьютерные системы и комплексы" и параллельно проходить практику на предприятии.