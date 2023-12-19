Властям Финляндии разрешили конфисковать стадион российских миллиардеров

Российские бизнесмены Роман Ротенберг (первый вице-президент Федерации хоккея России) и Геннадий Тимченко (совладелец «Сибура») смогут продать часть активов в Финляндии после вступления в силу 12-го пакета санкций ЕС. Речь идет о крытой арене в ледовом дворце Helsinki Hall. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

© Unsplash

Новые ограничения также предполагают, что власти Финляндии смогут конфисковать арену российских миллиардеров. В случае экспроприации арены владельцам будет выплачена справедливая сумма, деньги поступят на замороженный депозитный счет, указано в публикации.

Крытый стадион ранее использовался для проведения как хоккейных матчей, так и концертов, однако с весны 2022 года он простаивал, и в стране возник дефицит площадок для проведения мероприятий. В результате введения санкций Запада акции Arena Events Oy, которая владеет стадионом и на 94 процента принадлежит российским бизнесменам, были заморожены. Чтобы продать актив, владельцы должны получить разрешение на сделку, но даже в случае реализации арены вырученные деньги останутся замороженными, отмечалось ранее.