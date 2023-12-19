Германия заключила рекордную газовую сделку ради снижения зависимости от РФ

Руководство немецкой энергетической компании Securing Energy for Europe (SEFE) подписало долгосрочное соглашение с норвежским нефтегазовым концерном Equinor на поставку 129 миллиардов кубометров газа. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на исполнительного директора Equinor Андерса Опедала.

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Сделка рассчитана до 2039 года, а ее суммарная стоимость оценивается в 50 миллиардов евро. Предполагается, что поставки топлива из Норвегии помогут Германии в еще большей степени снизить зависимость от России в энергетическом секторе и компенсировать резкое сокращение газовых поставок из РФ. Более того, Опедал заявил, что газовая сделка обеспечит треть потребностей промышленного сектора немецкой экономики, считающейся крупнейшей в Европе.

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Подписанное соглашение стало для Equinor крупнейшим за последние почти 40 лет. По словам источников, знакомыми с ключевыми условиями договора, норвежский нефтегазовый концерн будет поставлять топливо Германии с опорой на биржевую стоимость. Как уточнил Опедал, долгосрочная сделка позволит Германии запастись необходимым объемом газа для прохождения переходного периода и поможет стране добиться реализации стратегии по достижению нулевых углеродных выбросов к 2050 году.

Компания SEFE появилась в Германии после решения местных властей национализировать дочернюю фирму российского энергохолдинга «Газпром» — Gazprom Germania. Передача прав собственности произошла в середине ноября 2022 года. В немецком Министерстве экономики объяснили такой шаг слишком высокой долговой нагрузкой компании и угрозой ее несостоятельности. Для обеспечения энергобезопасности страны SEFE увеличили кредит до 13,8 миллиарда евро.