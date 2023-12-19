Германия заключила рекордную газовую сделку ради снижения зависимости от России

Руководство немецкой энергетической компании Securing Energy for Europe (SEFE) подписало долгосрочное соглашение с норвежским нефтегазовым концерном Equinor на поставку 129 миллиардов кубометров газа. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на исполнительного директора Equinor Андерса Опедала.

Германия заключила рекордную газовую сделку ради снижения зависимости от РФ
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Сделка рассчитана до 2039 года, а ее суммарная стоимость оценивается в 50 миллиардов евро. Предполагается, что поставки топлива из Норвегии помогут Германии в еще большей степени снизить зависимость от России в энергетическом секторе и компенсировать резкое сокращение газовых поставок из РФ. Более того, Опедал заявил, что газовая сделка обеспечит треть потребностей промышленного сектора немецкой экономики, считающейся крупнейшей в Европе.

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Подписанное соглашение стало для Equinor крупнейшим за последние почти 40 лет. По словам источников, знакомыми с ключевыми условиями договора, норвежский нефтегазовый концерн будет поставлять топливо Германии с опорой на биржевую стоимость. Как уточнил Опедал, долгосрочная сделка позволит Германии запастись необходимым объемом газа для прохождения переходного периода и поможет стране добиться реализации стратегии по достижению нулевых углеродных выбросов к 2050 году.

Компания SEFE появилась в Германии после решения местных властей национализировать дочернюю фирму российского энергохолдинга «Газпром» — Gazprom Germania. Передача прав собственности произошла в середине ноября 2022 года. В немецком Министерстве экономики объяснили такой шаг слишком высокой долговой нагрузкой компании и угрозой ее несостоятельности. Для обеспечения энергобезопасности страны SEFE увеличили кредит до 13,8 миллиарда евро.

Однако оказание значительной финансовой помощи пострадавшей от кризиса компании не привело к снижению энергетических рисков. Так, в первой половине декабря канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в срыве газовых поставок в Европу. По его словам, из-за этого обстоятельства ФРГ не досчиталась в общей сложности 120 миллиардов кубометров топлива. В итоге немецким энергетическим компаниям пришлось закупать газ на мировых рынка и платить в 10 раз больше, чем раньше.

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