Raiffeisen выкупит долю Rasperia в австрийском концерне Strabag

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) сообщила, что выкупит у подконтрольной Олегу Дерипаске компании Rasperia Trading Limited ее долю в строительном концерне Strabag за €1,51 млрд.

"Raiffeisen Bank International AG принял решение через свою российскую дочернюю компанию АО "Райффайзенбанк" приобрести у МКАО Rasperia Trading Limited 28,5 млн акций в Strabag SE", - говорится в пресс-релизе.

Покупка доли в размере почти 28% в концерне обойдется RBI в €1,51 млрд. После приобретения пакета акций Райффайзенбанк передаст их материнской группе RBI в виде дивидендов. Сделку планируется провести в первом квартале 2024 года. Для осуществления операции потребуется разрешение от российских властей и проверка на соблюдение санкций.