"Альфа-Капитал" получила премию "Финансовая элита России" как лучшая управляющая компания

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Управляющая компания "Альфа-Капитал" стала лауреатом премии "Финансовая элита России", взяв Гран-при как управляющая компания года, сообщила пресс-служба компании.

"Альфа-Капитал" получила награду в номинации "Гран-при: управляющая компания года" XVIII премии "Финансовая элита России". Церемония награждения прошла 19 декабря в Москве", - говорится в сообщении.

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Как рассказали в пресс-службе, жюри отдельно отметило значимые достижения лауреата: "Альфа-Капитал" является одним из ведущих игроков на рынке розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФ) с долей рынка в 18%, а также в сегменте доверительного управления - в 2023 году инвесторы вложили в фонды компании более 51 млрд рублей, число клиентов компании выросло на 30%.

Отмечается, что в 2023 году образован ряд новых фондов под управлением компании "Альфа-Капитал", появились стратегии для инвестиций в недвижимость и с элементами искусственного интеллекта, также компания первой в России получила лицензию участника рынка ценных бумаг в Индии (FPI). "По результатам независимых исследований мобильное приложение "Альфа-Капитала" признано лучшим на отечественном рынке управления активами", - добавили в пресс-службе.

"Российские инвесторы сейчас особенно заинтересованы в появлении новых идей и продуктов, которые позволяют участвовать в росте российского рынка. Расширение инвестиционных возможностей и уверенная динамика фондового рынка стимулируют рост инвестиций, и мы как одна из ведущих управляющих компаний делаем максимум для того, чтобы удовлетворить запрос клиентов. Видим своей целью масштабировать наши достижения в следующем году", - говорит гендиректор компании Ирина Кривошеева, ее цитирует пресс-служба.