«Аврора» ответила на претензии по полетам на Дальнем Востоке

Российская авиакомпания «Аврора» сочла правила субсидирования полетов на Дальнем Востоке несовершенными. Так представители перевозчика ответили на претензии Счетной палаты по поводу траты субсидий на выполнение рейсов в этот регион, передает РБК.

По информации издания, палата выявила некоторые нарушения в работе перевозчика, в том числе несвоевременный запуск продаж билетов на рейсы со льготой. В письме гендиректора компании Константина Сухоребрика аудитору Счетной палаты Валерию Богомолову он объяснил, что отбор перевозчиков на субсидию на каждый следующий год завершается практически в конце предыдущего года.

В связи с этим, по его словам, невозможно открыть продажу билетов на субсидируемые рейсы вовремя. «Аврора» предложила Минтрансу и Росавиации уточнить условия начала продаж билетов на субсидируемые рейсы.