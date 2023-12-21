Омичи задолжали за воду более миллиарда рублей

По сравнению с началом года долг абонентов перед поставщиком услуг водоснабжения и водоотведения увеличился на 111 млн рублей и составил 1 млрд 63 млн рублей. Компания ведет адресную работу с должниками, и иногда вынуждена прибегать к крайним мерам, таким как отключение.

Для снижения задолженности потребителей специалисты водоканала адресно уведомляют клиентов о задолженности и необходимости ее погашения. Более 80% должников производят оплату после получения уведомления. Так, в этом году контролеры водоканала вручили 2 141 уведомление на общую сумму более 33 млн рублей. 1743 потребителя после этого оплатили почти 24 млн рублей долгов.

В компании призывают потребителей, имеющих задолженность, не доводить ситуацию до применения крайних мер. Юридические и физические лица, попавшие в трудную ситуацию, имеют возможность заключить рассрочку оплаты долга. За 11 месяцев 2023 года потребители оформили рассрочку на 22,2 миллиона рублей. На индивидуальных условиях абоненты погасили долг в размере 20,5 миллионов рублей.

«Несмотря на то, что в Омске тариф на холодную воду один из самых низких в Сибирском федеральном округе, дебиторская задолженность жителей города неуклонно растет. В связи с этим омский водоканал ежемесячно проводит автодозвон абонентов, рассылает уведомления, а также подает иски в суд на неплательщиков. В случаях, когда исчерпан весь перечень предупредительных мер, а клиент не выходит на диалог - компания вправе ограничить услуги. Как правило, производим ограничение водоотведения, но в частных домах возможно отключение холодной воды при наличии долга», - рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.