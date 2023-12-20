"Яндекс" запустил проект по аренде роботов-доставщиков для ЖК

С начала декабря 2023 года «Яндекс» запустил программу аренды роботов-доставщиков для жилых комплексов, начав с арт-квартала «Винсент» в Казани. Эту новость подтвердила компания, добавив, что роботы-курьеры стали доступны жителям данного комплекса, пишет ТАСС.

Компания «КамаСтройИнвест» стала первой, кто взял робота-доставщика в аренду по сервисной модели у «Яндекса». По условиям аренды, «Яндекс» несет ответственность за обслуживание роботов и создание высокоточных карт, необходимых для навигации по городу.