ЦБ России: этот год может стать первым с 2013 года без отзыва лицензий у банков

Этот год может стать первым с 2013 года, когда у банков в России не было отозвано ни одной лицензии, заявил статс-секретарь – зампред Центробанка РФ Алексей Гузнов на юридической конференции Ассоциации банков России. Его цитирует "Прайм". По словам Гузнова, данный факт сговорит о том, что российская банковская система стабильна и проведенная в свое время программа финансового оздоровления дала результаты. В прошлом году Банк России отозвал две лицензии у банков и одну - у небанковской кредитной организации. Это минимальное количество отозванных лицензий по крайней мере за последние 10 лет. При отзыве лицензии банку назначают временную администрацию и начинают процедуру ликвидации или банкротства. За эту процедуру отвечает Агентство по страхованию вкладов. Если сумма депозитов и счетов вкладчика в банке не превышает 1,4 млн рублей и банк является участником программы страхования вкладов, алгоритм действий достаточно прост. Все, что нужно сделать вкладчику, — это прийти с паспортом в выбранный агентством банк и там заполнить заявление о получении страховки. АСВ начинает выплаты, как правило, через 14 дней с момента отзыва лицензии.