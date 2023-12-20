Европейский суд: гражданин РФ с лицензией имеет право пилотировать самолет в ЕС

Гражданину РФ, имеющему частную лицензию, разрешается пилотировать самолет на территории Европейского Союза (ЕС), несмотря на введенные санкции против России. Об этом говорится в постановлении Европейского суда в Люксембурге, сообщает ТАСС. "Ограничительные меры против России в принципе не запрещают гражданину России, имеющему частную лицензию, пилотировать самолет в Евросоюзе", - следует из текста постановления. Документ был подготовлен в ответ на иск гражданина России и Люксембурга, имеющего люксембургскую лицензию частного пилота и использующего самолеты в аэропорту этой страны, говорится в сообщении. Европейские юристы пришли к выводу, что запрет относится исключительно к экономическому и финансовому контролю над самолетом, а не к контролю, осуществляемому пилотом. В ноябре сообщалось, что Россия потеряла 76 пассажирских самолетов из-за санкций в отношении авиаотрасли. До этого США ввели санкционные меры против 300 российских компаний, судов и самолетов.