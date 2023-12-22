Алексей Вихарев: на Уралмаше до 2027 года построят новый современный бассейн

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев сообщил о планах по строительству нового бассейна на территории Уралмаша. Группа жителей обратилась к депутату с просьбой восстановить плавательный бассейн по улице Фестивальной. Он написал запрос в минспорта Свердловской области.

В своем ТГ-канале Вихарев написал: «Мы обратились в Министерство физической культуры и спорта Свердловской области с депутатским запросом. В ближайшее время начнутся работы по сносу существующего бассейна и строительству нового объекта в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027 года».»

Этот новый бассейн будет не только удовлетворять потребности местных жителей, но и стать важным объектом для развития спорта и физической культуры в регионе. По словам Алексея Вихарева, «строительство нового бассейна будет способствовать развитию спортивной инфраструктуры и созданию условий для занятий плаванием не только для детей, но и для взрослых».