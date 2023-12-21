Турецкие компании получили миллиарды долларов за работы в Карабахе

Стоимость контрактов, которые Азербайджан заключил с турецкими компаниями для работ в Нагорном Карабахе, превысила 3,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает Trend.az со ссылкой на министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

О контрактах с Анкарой министр рассказал 21 декабря на церемонии открытия азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

По данным Джаббарова, в 2021-2023 годах из госбюджета Азербайджана на восстановительно-строительные работы в Карабахе выделили семь миллиардов долларов, 3,4 миллиарда из которых получили турецкие компании.

«Отрадно, что в проектах здесь активно участвуют турецкие компании», — подчеркнул министр.

Министр торговли Турции Омер Болат сообщил, что инвестиции турецких компаний в Азербайджане достигли 12,5 миллиарда долларов, передает APA. Эти компании приняли участие в 517 проектах.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. При посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня с 20 сентября. В числе условий был полный вывод оставшихся подразделений ВС Армении, расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха.