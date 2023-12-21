Путин разрешил продажу химического предприятия «Финндисп»
Президент России Владимир Путин разрешил продажу химического предприятия «Финндисп», которое принадлежит компании Dow Europe Holding B.V. Об этом сообщает РИА Новости.
«Разрешить совершение сделок по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Финндисп», принадлежащих Дау Юроп Холдинг Б.В.», — говорится в заключении.
До этого сообщалось, что пивоваренная компания Carlsberg потребовала от РФ компенсации убытков за передачу «Балтики» под управление Росимущества и грозит обратиться в международный суд, если вопрос не будет решен за полгода. Ранее концерн обвинил российские власти в «краже» бизнеса и отобрал у «Балтики» лицензию на использование международных брендов. В Министерстве финансов обвинения отвергли и назвали внешнее управление ответом на санкции. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Carlsberg сам «все бросил в России по политическим причинам, прекратил работу и поставки, отказался от исполнения своих обязательств».