Путин разрешил продажу химического предприятия «Финндисп»

До этого сообщалось, что пивоваренная компания Carlsberg потребовала от РФ компенсации убытков за передачу «Балтики» под управление Росимущества и грозит обратиться в международный суд, если вопрос не будет решен за полгода. Ранее концерн обвинил российские власти в «краже» бизнеса и отобрал у «Балтики» лицензию на использование международных брендов. В Министерстве финансов обвинения отвергли и назвали внешнее управление ответом на санкции. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Carlsberg сам «все бросил в России по политическим причинам, прекратил работу и поставки, отказался от исполнения своих обязательств».