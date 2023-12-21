Законопроект о работе через онлайн-платформы внесут в Госдуму

Закон о платформенной занятости поступит на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию, рассказал "Российской газете" Андрей Исаев, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме. До конца сессии его планируется принять.

Он уточнил, что основа закона есть. "Вокруг нее идет дискуссия между представителями работников - профсоюзами и работодателями", - сообщил депутат. Законом будет введена новая категория сотрудников - платформенно-занятые. Но необходимо определить параметры этого нового типа занятости. "Профсоюзы в большей степени склонны считать платформенную занятость формой трудовых отношений. Работодатели - гражданско-правовых. Наша позиция, и тут мы солидарны с министерством труда, что это особый вид, как сейчас принято говорить, гибридных отношений. В них есть признаки трудовых, есть признаки гражданско-правовых", - сказал Исаев. В отличие от других типов отношений, новые гибридные отношения затрагивают три стороны, кроме исполнителя и платформы, должны быть учтены интересы клиента - получателя работ и услуг.

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Надо ввести разделение платформ в зависимости от степени участия в организации труда занятых на них людей. "Платформы тоже бывают разными. Есть платформа, которая представляет собой доску объявлений. И такая доска объявлений - не работодатель. К ней никаких претензий предъявлять нельзя. Есть платформы, которые организуют труд исполнителей. И на них должны быть возложены определенные обязанности перед этими исполнителями", - рассказал Исаев. Он уточнил, что это новаторская сфера, и она нуждается в регулировании. Потому что уже были конфликты, забастовки курьеров, таксистов.

Цифровой рынок сформировал новый тип занятости, и он нуждается в единых правилах игры для защиты интересов всех участников рынка, прокомментировали необходимость закона в пресс-службе Ozon.

Численность людей, занятых на платформах, высока, тогда как в трудовом законодательстве такая группа четко не определена, отмечает Виктор Ляшок, старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС. Сейчас платформенные занятые обычно регистрируются либо как самозанятые, либо как ИП. К концу ноября количество самозанятых достигло 9 млн человек, увеличившись в 1,5 раза только за год, по данным ФНС. При этом у платформ возникает риск переквалификации отношений в трудовые, отметили Ozon. Закон должен устранить такие риски и поставить точку в вопросе, каким образом должны быть оформлены отношения с занятыми на платформах сотрудниками.