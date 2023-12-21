School 21 открылась в Узбекистане

В Узбекистане впервые начинает работать School 21: ее кампус открыт в Самарканде. Это школа программирования, которая дает любым кандидатам от 18 лет возможность бесплатно получить востребованную профессию в сфере информационных технологий (IТ).

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В Самарканде уже начался первый отборочный интенсив, который сейчас проходят 212 человек. 67 процентов участников — жители Самарканда и области, остальные приехали на обучение из Ташкента, Бухары, Джизака и других городов Узбекистана. Средний возраст участников — 22 года, самому старшему — 51 год. Специализации участников самые разные — от технических до сферы услуг и продаж. Уже открыт набор на второй интенсив, который начнется 12 февраля. Подать заявку на обучение можно на сайте школы.

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Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф ознакомились с кампусом, обсудили эффективность подготовки высококвалифицированных специалистов для развития экономики республики и пообщались с участниками отборочного интенсива.

«Сегодня не просто открытие нового кампуса в городе Самарканде, это очень важная веха. В такие сроки мы не открывали еще ни одну школу в России. С вами очень приятно работать, я надеюсь, это начало нашего общего пути. Ребята, вам очень повезло, что вы попали в школу. Верьте в свои силы. Я понимаю, насколько это непросто — пройти отбор. Но если вы уже прошли, то такое же количество усилий нужно направить на то, чтобы достичь хороших показателей в короткие сроки. И я хочу сказать огромное спасибо тем людям, благодаря решениям которых проект состоялся. президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, который обладает видением далеко за пределами 2030 года — он видит страну как минимум до конца этого столетия. И это позволяет принимать стратегические решения для развития страны. Хочу поблагодарить председателя правительства Узбекистана, который лично этим занимался. Абдулла Нигматович — цифровой человек, поэтому с ним очень просто говорить, и именно благодаря ему сегодняшнее открытие Школы-21 в Самарканде состоялось», — отметил Герман Греф.

Основной упор при обучении в School 21 делается на практические задачи, освоение сильных навыков программирования, а также на развитие мягких навыков (soft skills).

Один из этапов обучения — это обязательная стажировка, которая длится три месяца. К началу стажировки участники уже владеют как минимум тремя языками программирования: С и С++ как фундаментальные языки и один из семи прикладных (Java, C Sharp, GO, Python, JavaScript, Kotlin, Swift). Любой участник к моменту стажировки знает SQL, умеет работать с базами данных, имеет навыки DevOps, инженерии, работы с операционными системами и сетями. Это позволяет трудоустроиться практически в любую компанию.