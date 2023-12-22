Эксперты оценили последствия введения форс-мажора по проекту «Арктик СПГ 2»

«Мы не знаем деталей, то есть все, что известно, это короткие утечки в западных агентствах. Я думаю, что это юридическая страховка для «Новатэка» от возможных перебоев в поставках. Насколько эти перебои будут критичны и постоянны, сказать сложно. Я думаю, что будут найдены те или иные пути обхода этих санкций, но это вопрос времени, видимо, времени «Новатэку» не хватило. Форс-мажор касается какого-то числа, мы не знаем, вряд ли речь идет обо всех контрактах, которые заключены именно «Новатэком», потому что еще 40% того СПГ, который производится, распределяется между зарубежными акционерами. Я не думаю, что у них в данном случае может быть форс-мажор. Что касается тех контрактов, которые так или иначе были связаны с оператором завода, против которого США ввели санкции в ноябре, здесь могут быть юридические проблемы. Скорее всего, их можно будет обойти тем или иным путем. «Арктик СПГ 2», особенно в первую очередь, остается чрезвычайно востребованным проектом. США в данном случае ударили больно по всему мировому рынку СПГ, потому что, строго говоря, в первом полугодии 2024 года это вообще чуть ли не самый крупный проект, который должен был быть введен в эксплуатацию, и это серьезно сокращает предложение СПГ и грозит таким умеренным дефицитом на рынке по второму и третьему кварталу. Когда завод сможет выйти на проектный объем, с точки зрения именно коммерческих отгрузок, это вопрос теперь открытый. Я думаю, что все-таки это где-то рубеж 2024-2025 годов».