«Ингосстрах» получил рейтинг китайского агентства
Государственное китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating Co. присвоило «Ингосстраху» кредитный рейтинг BBB+. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В «Ингосстрахе» отметили, что после присвоения рейтинга рассчитывают «на расширение сотрудничества с иностранными партнерами».
Оценка BBB+ отражает средний уровень надежности и соответствует рейтингу ВВВ+ у S&P и Ваа1 от Moody’s. Агентство дает стабильный прогноз по рейтингу. Оно отметило высокие рыночные позиции «Ингосстраха», темпы роста сборов, структуру каналов продаж и страхового портфеля. По информации Центробанка за девять месяцев 2023 года, компания занимает четвертое место среди страховщиков по совокупным сборам с результатом в 126,3 млрд рублей.
Российские страховые компании уже получали рейтинги в Китае. Однако сведения о них в последние годы были закрытыми, рассказал представитель «Ингосстраха» «Ведомостям». Издание опросило крупные банки, инвесткомпании и страховщиков, есть ли у них кредитный рейтинг по международной шкале. Его наличие подтвердил только банк «Санкт-Петербург», которому китайское агентство China Lianhe Credit Rating присвоило рейтинг на уровне AA- в конце февраля 2023 года. Остальные финансовые организации либо не ответили на запрос «Ведомостей», либо сообщили, что имеют рейтинги только российских агентств.
Сейчас среди российских компаний только единицам присвоены рейтинги от агентств Китая, отметил заместитель генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Николай Иванов. В будущем при росте интереса к китайскому долговому рынку российские финансовые организации будут чаще обращаться в китайские агентства за рейтингами. В частности, они могут понадобиться для выхода на рынок панда бондов и Гонконга. Санкционные ограничения могут уменьшать доверие к российским предложениям на долговом рынке. Вместе с тем, рейтинг у китайского агентства и прозрачность информации о финансовом положении может оказать позитивное влияние, считает Иванов. Они могут способствовать расширению бизнеса на страны Азии и Тихоокеанского региона.