Политолог рассказал, почему Индия не пускает российские танкеры

Шесть российских танкеров, перевозящих около 5 млн баррелей нефти марки Sokol, направлявшиеся в порты Индии, остановились в пути из-за политического давления Запада на индийских партнеров, считает политолог Юрий Светов. В беседе с «Вечерней Москвой» он указал на схожесть ситуации с недавним отказом аэропорта Пекина принимать и обслуживать рейсы авиакомпании «Россия».

Политолог рассказал, почему Индия не пускает российские танкеры
© РИА Новости

Этот неприятный инцидент тоже происходит параллельно с ситуацией с аэропортом Китая. О чем это говорит? О том, что недруги пытаются давить на наших партнеров всеми возможными путями. Если резюмировать: Китай и Индия пошли под конкретную раздачу Запада, — предположил эксперт.

По его словам, несмотря на сопротивление китайской стороны, Соединенным Штатам, по всей видимости, удалось найти некие рычаги давления на КНР в ситуации с авиакомпанией. При этом Светов отметил, что происходящее развивается параллельно с визитом премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай. В итоге под разговоры о совместном сотрудничестве Россия сталкивается с неприятными коллизиями, добавил политолог.

Ранее глава комитета по финансовым услугам палаты представителей США Патрик Макгенри и еще три члена Конгресса США призвали отменить потолок цен на российскую нефть. По мнению авторов инициативы, потолок цен можно заменить «всеобъемлющим режимом энергетических санкций».

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