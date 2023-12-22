Акции «Рольфа» передадут под временное управление
Акции компании «Рольф» передаются во временное управление Росимущества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.
«Внести в перечень имущества, в отношении которых вводится временное управление <…> акции акционерного общества „Рольф“, принадлежащих Деланс Лимитед», — говорится в документе, который опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Под временное управление передают и 99% ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», которые принадлежат «Рольфу» и 1% в нем, который принадлежит Delance Limited.
Такое же решение приняли в РФ в отношении 100% «Рольф Тех», который принадлежит «Рольфу».
Указ вступает в силу с момента его публикации.
«Рольф» является одним из крупнейших автодилеров России. Компанию основали в 1991 году. Фирма занимается продажей новых автомобилей и автомобилей с пробегом, а также автомобильных аксессуаров, сервисным обслуживанием, оказывает услуги по кредитованию и страхованию.
Минувшей осенью топ-менеджер компании Анатолий Кайро был приговорен к 8,5 годам лишения свободы за вывод из России 4 млрд рублей.