Греф пообещал акционерам Сбера рекордные дивиденды за 2023 год

Греф заявил, что акционерам Сбера стоит ждать рекордных дивидендов за 2023 год
Глава Сбера Герман Греф заявил, что акционерам банка стоит ждать рекордных дивидендов по итогам 2023 года. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-24".
"У нас в этом году рекордные финансовые результаты, поэтому акционерам Сбера стоит ждать рекордных дивидендов", - сказал он.
Греф также отметил, что Сбербанк рассчитывает на рост чистой прибыли в 2024 и 2025 годах.
"В этом году мы за 11 месяцев получили 1 трлн 380 млрд рублей чистой прибыли. Это абсолютный рекорд за все время существования банка. Мы планируем и далее рост нашей прибыли из года в год. Никакого падения в 2024 году не будет, и в 2025 году, я надеюсь, если все будет складываться так, как мы предполагаем", - заключил он.
Сбербанк 6 декабря представил новую стратегию развития своего бизнеса до 2026 года, в рамках которой будет фокусироваться на развитии искусственного интеллекта нового поколения и человекоцентричного подхода. Финансовыми целями стратегии-2026 стали рентабельность капитала свыше 22% в каждый год, норматив достаточности общего капитала Н20.0 свыше 13,3%, уровень дивидендных выплат - 50% от чистой прибыли.