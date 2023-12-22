Основатель «Рольфа» отреагировал на передачу компании Росимуществу

Бизнесмен также подчеркнул, что не понимает, как в таких условиях инвесторы из Азии, в которых Россия сейчас особенно нуждается, будут продолжать вкладывать средства в страну и рассматривать ее как инструмент для долгосрочных инвестиций.

Сейчас правительство в основном полагается на китайских инвесторов, которым можно было бы передать активы для сохранения и дальнейшего развития автопроизводства. Однако пока на покупку не решилась ни одна из них — отталкивает инвесторов как размер потенциальных вложений, так и отсутствие стабильности, отмечают эксперты. Причем даже присутствующие на рынке производители не хотят решать возникающие проблемы на производствах, в том числе помогать в поиске компонентов в Китае, что значительно усложняет сборку китайских авто в России.