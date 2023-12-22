В ФАС сообщили о снижении стоимости авиабилетов в новогодние дни до 39%

По рекомендации Федеральной антимонопольной службы (ФАС) авиакомпании пересмотрели ценообразование на перелеты в период новогодних праздников, сообщили в ведомстве. Отмечается, что в результате билеты в эконом-класс по наиболее популярным направлениям подешевели. Минимальные цены на них опустились в диапазоне от 7% до 39%.

Как пояснили в ФАС, авиакомпаниям было рекомендовано пересмотреть политику формирования цен на авиабилеты в период высокого спроса.