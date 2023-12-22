Греф допустил приватизацию госкомпаний

В июне сообщалось, что на проходившем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме вновь вернулись к дискуссии о новом этапе приватизации. За нее выступали глава ЦБ Эльвира Набиуллина и помощник президента РФ Максим Орешкин. Причем речь шла не о массовой распродаже государственной собственности, а об отдельных секторах и даже конкретных предприятиях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что идея новой приватизации в России остается в повестке, и знают, что экономический блок правительства ее поддерживает.