Путин разрешил Росбанку выкупить у Societe Generale акции российских компаний

Президент РФ Владимир Путин разрешил Росбанку приобрести принадлежащие Societe Generale акции ВТБ, "Роснефти", "Газпрома", "Норникеля" и других российских компаний. Соответствующий документ опубликован.

Французская финансовая группа Societe Generale в 2022 году прекратила свою деятельность в России. Росбанк ранее принадлежал ей. В прошлом мае Societe Generale закрыла сделку по продаже банка и страхового бизнеса в России "Интерросу" Владимира Потанина.

Теперь Росбанк, в частности, сможет выкупить у своего бывшего владельца акции нескольких энергетических компаний, в том числе "Россетей","Русгидро","Интер РАО","Газпрома" и "Газпром нефти","Лукойла","Сургутнефтегаза","Роснефти" и "Татнефти","Транснефти","Юнипро".

Также в списке - банк "ВТБ", "Ростелеком" и "Аэрофлот", алмазодобывающая "Алроса", сталелитейная и горнодобывающая "Северсталь". Кроме того, Росбанку разрешено выкупить акции "Норникеля", Новолипецкого и Магнитогорского металлургических комбинатов, производителя золота "Полюс" и некоторых других компаний.