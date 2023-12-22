"Аэрофлот" запустил тестирование новой услуги по перевозке животных

Авиакомпания "Аэрофлот" начала проводить тестирование новой услуги перевозки животных в контейнере на соседнем кресле в самолете. Об этом сообщается на сайте перевозчика. "На первоначальном этапе услуга будет доступна на собственных рейсах авиаперевозчика до 20 марта 2024 года, после чего авиакомпания примет решение о продлении услуги на постоянной основе", – отмечается в сообщении. Так, пассажир может взять с собой на борт один контейнер с питомцем в любом классе обслуживания. Цена за дополнительное место будет составлять стоимость по тарифу для взрослого пассажира. Контейнер можно размещать только на креслах у иллюминатора. Во время полета животное должно находиться в переноске. Общий вес контейнера вместе с животным не должен превышать 15 килограммов. Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" собирается доработать систему покупки билетов, чтобы родители могли сами определять, с кем будет лететь в самолете младенец, которому по возрасту еще не нужен отдельный билет с местом. Об этом сказано в письме Генпрокуратуры РФ депутату Госдумы Татьяне Буцкой, которая попросила провести проверку после ситуации с семьей комика Ильи Соболева. До этого Соболев обвинил авиакомпанию в ненадлежащем выполнении услуг. Согласно сообщениям в Сети, комик выступил с претензиями к авиакомпании, которая посадила грудного ребенка с ним в экономклассе, в то время как он хотел, чтобы тот находился с супругой, летевшей в бизнес-классе. Комментируя ситуацию, в авиакомпании уточнили, что при покупке билетов в экономкласс семья заказала услугу по предоставлению детской люльки. Супруга Соболева, по данным авиакомпании, оформила услугу повышения класса до "Бизнес" во время регистрации на рейс.