Введение платежа с e-commerce в пользу "Почты России" сняли с повестки

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Инфраструктурный платеж с участников рынка интернет-торговли в пользу "Почты России" в размере 0,5% от их квартального оборота больше не обсуждается, заявил глава почтового оператора Михаил Волков. По его словам, правительство РФ "всегда взвешивает те или иные решения". Этот вопрос обсуждался как минимум с весны 2023 года.

"Этот вариант решения задачи по поддержке социальной функции "Почты" действительно обсуждался. Здесь важно отметить, что правительство, государство, как наш [единственный] акционер, всегда очень оценивает и взвешивает те или иные решения. В первую очередь ключевой фокус внимания - на людях. Поэтому на сегодняшний день это решение снято с повестки", - сказал Волков в интервью "России-24".

Он добавил, что взаимодействие "Почты" с маркетплейсами активно развивается, и выразил уверенность в том, что в следующем году эта тенденция продолжится. Уже более 30 тыс. компании отделений стали мультформатными пунктами выдачи, отметил Волков.