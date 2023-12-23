Китайское государственное рейтинговое агентство впервые присвоило рейтинг российскому страховщику

Государственное агентство КНР Dagong Global Credit Rating присвоило «Ингосстраху» рейтинг BBB+ со стабильным прогнозом. Он отражает средний уровень надежности. Об этом сообщают «Ведомости». Отмечается также, что этот рейтинг соответствует рейтингу ВВВ+ у S&P и Ваа1 от Moody’s. Для чего российской компании нужна оценка китайского агентства? Говорит директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович:

Видео дня

Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ «Среди массы рейтинговых агентств есть три, считающиеся отвечающими мировым стандартам. Это S&P, Moody’s и Fitch. Они имеют чуть ли не столетнюю практику определения рейтинга по различным экономическим и математическим моделям. В основном крупный и страновой бизнес строят именно на рейтингах этих фирм. Но последнее время они в силу обстоятельств 2022 года практически ушли с нашего рынка и не оценивают наши предприятия и экономику. Поэтому, прежде чем зайти на российский рынок, иностранные фирмы не имеют возможности определиться с рейтингом страны и предприятия. То, что китайский Dagong дал оценку «Ингосстраху», это он не экономике России дал оценку, а именно «Ингосстраху». В принципе, это позитивный сигнал даже не из-за того, что он дал инвестиционную позитивную оценку, а из-за того, что начали китайцы, а это серьезная компания, оценивать нашу экономику. Теперь это, видимо, будет распространяться не только на «Ингосстрах», при всем уважении, это незначительный фрагмент в российской экономике, то есть мы выходим на рынок оценок, а без этого цивилизованные страны жить не могут. Можно рассматривать это как позитивный момент, с чего-то надо начинать».

Все больше российских организаций могут получать рейтинги от китайских агентств, если страны будут настроены на сотрудничество, считает советник по макроэкономике генрального директора компании «Открытие инвестиции» Сергей Хестанов:

Сергей Хестанов советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие инвестиции» «Национальные рейтинговые агентства могут быть полезны почти исключительно в торговле между конкретными странами. Для российской компании получение китайского рейтинга, скорее всего, полезно тем, что она получит возможность страховать экспортно-импортные операции, прежде всего между Россией и Китаем. В мире же это решение пока большого значения не имеет в силу того, что там продолжает доминировать большая тройка рейтинговых агентств. Скорее всего, дальнейшее движение российских компаний в сторону получения китайских рейтингов будет зависеть от того, насколько это решение повлияет на их обслуживание российско-китайской торговли. В значительной степени это будет определяться бизнес-практикой. Если вслед за получением китайского рейтинга компании смогут извлечь выгоду из страхования экспортно-импортных операций, мы довольно скоро увидим массовое получение китайского рейтинга. Но зависеть это будет прежде всего от китайских партнеров».