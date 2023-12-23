Выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в 2,4 раза в январе–сентябре

Выручка резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» за девять месяцев 2023 года выросла в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 77 млрд руб. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С начала 2023 года объем реализованной продукции резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» увеличился в 2,4 раза и превысил 77 млрд руб. За аналогичный период 2022 года этот показатель составил свыше 31 млрд руб. Среди лидеров – отрасль микроэлектроники, предприятия которой за девять месяцев этого года выручили 27,4 млрд руб., что в 2,2 раза больше, чем за тот же период 2022 года. Электронная промышленность столицы наращивает обороты по замещению зарубежной продукции и выпуску собственных разработок. Только за первое полугодие 2023 года производство электронных и оптических изделий в Москве выросло на 25%», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

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Отмечается, что отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) столичной ОЭЗ также входит в число лидеров по объему выручки.

«Сектор информационных технологий ОЭЗ «Технополис «Москва» представляют 13 компаний. Так, в апреле 2023 года резидент, специализирующийся на разработке и выпуске коммутаторов для центров обработки данных, маршрутизаторов и автоматизированных рабочих мест, открыл на площадке «Печатники» новое производство телекоммуникационного оборудования, направленное на замещение зарубежных устройств. По итогам девяти месяцев выручка компаний составила 14,3 млрд руб., что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», – подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.