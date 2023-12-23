Guardian: более 700 работников Airbus заболели после рождественского корпоратива

Более 700 работников компании Airbus Atlantic - "дочки" французской аэрокосмической компании Airbus отравились на рождественском корпоративе. Об этом сообщает The Guardian. "Изысканный рождественский ужин для 2600 работников привел к заболеванию сотен сотрудников", – говорится в статье. Корпоратив проходил 14 декабря в ресторане компании на заводе Airbus Atlantic в Монтуар-де-Бретань на западе Франции. Органы здравоохранения начали расследование, чтобы установить причину массовой вспышки гастроэнтерита. Airbus Atlantic, к слову, производит кресла для пилотов и пассажиров. В начале декабря глава корпорации Airbus Гийом Фори заявил в интервью Financial Times, что в будущем компании может понадобиться господдержка от стран ЕС. Финансирование нужно для разработки новых моделей пассажирских самолетов.