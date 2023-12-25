Иностранные акционеры «Арктик СПГ-2» заморозили участие в проекте

Иностранные акционеры «Арктик СПГ — 2» из-за санкций США объявили форс-мажор по участию в проекте. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в кабмине.
Газета уточняет, что речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC, владеющих по 10% в «Арктик СПГ — 2». Объявление форс-мажора означает отказ акционеров проекта от обязанностей по его финансированию и выполнению offtake-контрактов на сжиженный природный газ.
При этом китайские и японские компании запросили американские власти о возможности вывести поставки СПГ из-под санкций. После отказа иностранных акционеров от СПГ, «Арктик СПГ-2» придется продавать его на споте: около 2,6 млн тонн только с первой линии.
На прошлой неделе Bloomberg и Reuters сообщали, что «Новатэк» направил уведомление о форс-мажоре некоторым покупателям сжиженного природного газа. Оно последовало после того, как США ввели санкции против проекта, поскольку эти ограничения могут угрожать началу поставок. Компания пока взяла паузу, чтобы разрешить проблему. Объявив форс-мажор, «Новатэк» тем самым снимает риски штрафов в случае задержки поставок.