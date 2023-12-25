Иностранные акционеры «Арктик СПГ-2» заморозили участие в проекте

Иностранные акционеры «Арктик СПГ — 2» из-за санкций США объявили форс-мажор по участию в проекте. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в кабмине.

Газета уточняет, что речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC, владеющих по 10% в «Арктик СПГ — 2». Объявление форс-мажора означает отказ акционеров проекта от обязанностей по его финансированию и выполнению offtake-контрактов на сжиженный природный газ.

При этом китайские и японские компании запросили американские власти о возможности вывести поставки СПГ из-под санкций. После отказа иностранных акционеров от СПГ, «Арктик СПГ-2» придется продавать его на споте: около 2,6 млн тонн только с первой линии.