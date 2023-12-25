Kanzler выйдет в сегмент женской одежды

Kanzler добавил в ассортимент женскую коллекцию. Ритейлер тестирует новое направление в пяти магазинах в Москве и ещё в семи региональных торговых точках. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заместителя гендиректора Kanzler Елену Никитину.

Компания ищет персонал для нового направления женской одежды, включая дизайнеров, при этом пока воздерживается от создания отдельной сети в сегменте женской одежды, сосредоточившись на тестировании нового для себя направления, поясняет топ-менеджер. По его результатам будут определены дальнейшие шаги.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов замечает, что на долю женщин приходится около 75% покупателей в торговых центрах. Поэтому, по его словам, у магазинов с женской одеждой и обувью больше шансов для развития, чем у мужских. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров также добавляет, что в сегменте мужской одежды в нижнем и среднем ценовых сегментах будет наблюдаться стагнация.

При этом эксперты полагают, что ритейлеру для начала надо протестировать продажи новой продукции в онлайне. В противном случае компания рискует снизить эффективность использования площадей своих офлайн-магазинов.