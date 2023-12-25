ММК назвал имена покорителей "Цифрового Олимпа"

На Магнитогорском металлургическом комбинате ключевым участникам Стратегии цифровизации компании вручили корпоративную премию "Цифровой Олимп", а также определили лучший проект 2023 года. Церемония награждения прошла в рамках III конференции "ММК на пути цифровизации", сообщает "Уралинформбюро".

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Внедрение цифровых технологий в производственные и бизнес-процессы ММК является неотъемлемой частью реализации стратегического развития компании. Как отметил в своем выступлении генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев, цифровизация остается приоритетным направлением работы предприятия.

"Мы готовы выделять под реализацию цифровых проектов серьезный ресурс независимо от каких-либо внешних ограничений, потому что видим к каким важным преобразованиям сегодня приводит "цифра". Это действительно быстроокупаемые проекты и, не побоюсь этого слова, где-то даже прорывные, потому что они дают качественно новое состояние предприятия", – подчеркнул он.

Конференцию открыла панельная дискуссия, ее участники обсудили реализацию цифровых проектов на комбинате и программы импортозамещения в ИТ, а также вопросы обеспечения информационной безопасности предприятия. В 2023 году запущен пилотный проект по миграции автоматизированных рабочих мест на отечественное программное обеспечение в коксохимическом производстве, выполнена миграция систем на базе 1С на российскую СУБД Postgres в 48 обществах Группы ММК, рассказали в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

"По большому счету, период неопределенности и выбора новых точек опоры мы в этом году прошли и в 2024 год входим с четким пониманием того, как мы будем переходить на новое аппаратное обеспечение и программные продукты. В связи с этим продолжим реализацию наших проектов и вновь будем наращивать темпы цифровизации", – сказал Павел Шиляев.

ИТ-решения помогают автоматизировать не только производственные процессы, но и процессы техобслуживания и ремонта оборудования. Была затронута и тема внедрения на ММК программно-аппаратного комплекса по мониторингу и предиктивной диагностике оборудования, способствующего повышению эффективности как служб технического обслуживания и ремонта, так и снижению простоев оборудования.

Не осталась без внимания технология Process Mining, которая легла в основу первого в металлургической отрасли России комплексного решения для сквозного управления и оптимизации бизнес-процессов. Она применяется на комбинате и в Группе компаний, в частности, в работе "ММК-Право" для сокращения сроков заключения договорных документов.

Немаловажным фактором успешной цифровизации предприятия являются сотрудники, которые легко и быстро осваивают новые процессы и инновационные технологии. В ходе панельной дискуссии обсудили подготовку на базе МГТУ имени Г.И. Носова специалистов по различным ИТ-направлениям и специалистов технических профилей для внедрения ими цифровых технологий, направленных на решение производственных задач.

Традиционной частью конференции стала церемония вручения корпоративной премии "Цифровой Олимп". Ее получили сотрудники, активнее всего проявившие себя в реализации Стратегии цифровизации. Премия нацелена на популяризацию идей и инициатив, направленных на реализацию задач в рамках цифровой стратегии ММК, определение лучших ИТ-проектов, а также формирование лидеров цифровой трансформации среди сотрудников компании.

В номинации "Цифровая идея года" с проектом "Цифровой помощник прогнозирования температуры для разливки стали на машине непрерывного литья заготовки" победили ведущий специалист НТЦ Павел Семёнов и оператор машины непрерывного литья заготовок ЭСПЦ Евгений Полетаев. Идея направлена на повышение качества поверхности слитка и его макроструктуры, а также снижение удельного расхода электроэнергии и графитированных электродов на агрегате печь-ковш электросталеплавильного цеха.

Лучшей цифровой инициативой года признаны "Цифровые двойники процесса нагрева слябов в методических печах и установки ламинарного охлаждения стана 2500 г. п. с интеграцией в MES-систему ЛПЦ-4". Инициатива ведущего специалиста научно-технического центра Павла Стеканова направлена на сокращение количества несоответствующей продукции и брака.

"Цифровым проектом 2023 года" стал проект "Модернизация системы оптимизационного планирования производственно-экономической деятельности ПАО "ММК" и обществ Группы ПАО "ММК". Награду вручили его руководителю – директору по экономике ПАО "ММК" Андрея Ерёмина. Система объединяет в одном цифровом контуре аглококсодоменное, сталеплавильное и прокатное производства, процессы формирования оптимального портфеля продаж по критериям маржинальности, максимизации загрузки производственных мощностей и удовлетворения потребности ключевых клиентов компании.

В персональных номинациях премии "Цифровой Олимп" начальник ЛПЦ-11 Максим Краснов признан "Капитан цифрового будущего", директор ООО "Автотранспортное управление" Виктор Шишкин получил премию "Высший пилотаж", старший менеджер управления категорийных закупок – цифровой лидер по направлению "Закупки" Дмитрий Камнев назван "Лидером перемен", начальник научно-технического центра Андрей Картунов отмечен титулом "Человек из стали", а ведущий специалист проектного офиса "ММК-Информсервис" Сергей Бурнев – "Гуру цифровизации", старший юрист ООО "ММК-Право" Михаил Маев отмечен за "Драгоценный вклад".