Более 80% топ-менеджеров в России хотят сменить работу в 2024 году. Об этом пишет газета «Ведомости».

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Отмечается, что работодатели прибегают к разным методам, чтобы удержать ведущих специалистов на месте, например с помощью повышения зарплат.

Аналитики компании Kontakt InterSearch Russia (KIR) считают, что работодатели сохранят подобную тактику и в 2024 году. Однако, как считает управляющий партнер KIR Марина Тарнопольская, подобная стратегия не позволит российским компаниям сохранить ведущих сотрудников. Топ-менеджер может увеличить свой доход на 5-10%, тогда как смена места работы даст шанс значительно увеличить свою зарплату.

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