В Костроме начался выпуск отечественных систем ESC для автомобилей

В Костроме на заводе "Итэлма" стартовало серийное производство отечественных электронных систем курсовой устойчивости (ESC) для автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС. Отечественные автомобили начнут комплектоваться санкционно-устойчивыми ESC в начале 2024 года, первыми их получат машины Lada Vesta. Компания ведет переговоры о поставках блоков и другим российским автопроизводителям. Летом текущего года "Итэлма" запустила производство систем ABS на заводе в Костроме, мощность производственной линии по выпуску ABS и ESP составляет 850 тыс. в год. В середине 2024 года выпуск этих систем также планируется возобновить на бывшем заводе "Роберт Бош Самара", ФГУП "НАМИ" завершил сделку по приобретению предприятия Bosch в Самарской области в июне.