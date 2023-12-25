РБК: российские операторы перейдут на новый формат обмена трафиком с Google

Российские операторы увеличивают пропускную способность для трафика, необходимого для быстрой загрузки контента от Google. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на несколько участников рынка. Операторы расширяют имеющиеся у компании стыки с сетями Google, "по мере того как назревает необходимость", заявил изданию начальник отдела развития и монетизации интернет-инфраструктуры "Ростелекома" Иван Шевелев. По словам представителя "Транстелекома", они много лет имели прямые стыки с Google в Москве и Санкт-Петербурге и продолжают "активно расширять их в 2023 году". В материале также приводятся слова Константина Колесова, руководителя по стратегическому развитию передачи данных "ВымпелКома", который заявлял, что рано или поздно серверы Google Global Cache закончат свои существование. Это произойдет в силу естественного износа или из-за нехватки мощностей, поэтому, по его словам, сначала "поплывет" качество YouTube в регионах, затем трафик начнет перекладываться на Москву и Санкт-Петербург и нагружать магистральные сети все больше и больше. Шевелев пояснил изданию, что после того, как Google перестала поставлять в РФ оборудование для модернизации серверов Global Cache и установки новых, можно только модернизировать стыки в Москве, при этом такое решение использовалось и раньше. До этого сообщалось, что российский магазин приложений RuStore выйдет за пределы смартфонов и планшетов.