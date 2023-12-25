Операторы из России нашли способ быстрее загружать контент из Google

Российские операторы переходят на новый формат обмена трафика с Google — об этом пишет «РБК» со ссылкой на участников рынка.

Будет расширено количество прямых соединений с серверами Google, что увеличит пропускную способность и повысит скорость загрузки трафика.

По словам экспертов, в этом заинтересованы как отечественные операторы, так и американская корпорация, предлагавшая сделать «прямой стык в Москве или Петербурге для сохранения качественного доступа к сервисам компании.