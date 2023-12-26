17 новых управляющих компаний появились в Забайкалье

Лицензии на управление многоквартирными домами получили 17 управляющих компаний в Забайкальском крае с начала 2023 года, сообщает пресс-служба региональной государственной инспекции.
Их получили: «УК Рассвет», «Коммунально-сервисное управление», «Домувид», Сергей Александрович Гончаров, «Моя Даурия», муниципальное предприятие «Город Краснокаменск», «Жилищно-коммунальное управление», «Ремиус», «Союз жилых домов» , «Коммунальные системы», «Управляющая компания Бытсервис», «Ива», «Технологии комфорта «Чита», «Управляющая компания Герда-Дровяная», «Эксперт», «Оригинал», учреждение «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения «Улётовское», «Ваш выбор».
Всего в регионе действуют 136 управляющих компаний.