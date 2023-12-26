Сразу четыре дела возбудили в отношении производителей куриных яиц в России

Территориальные органы ФАС России возбудили четыре дела в отношении производителей куриных яиц. Причина — рост оптово-отпускных цен.

Так Кемеровское, Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС выявили в действиях компаний признаки нарушений закона о защите конкуренции. В октябре 2023 года компании допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца от 31% до 40%.

«В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ», — уточнили в ведомстве.