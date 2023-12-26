Южнокорейская Samsung перестала производить детали для российских танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ). Об этом со ссылкой на представителей компании сообщает телеканал Dunya news.

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Samsung Heavy Industries прекратила производство блоков и оборудования для 10 из 15 арктических судов, контракт с которыми заключен с предприятием «Звезда». Выпуск деталей для пяти оставшихся кораблей близок к завершению. При этом контракт производитель еще не расторг.

В ноябре США ввели санкции против крупного российского завода по экспорту «Арктик СПГ 2». Помощник госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил о желании руководства «задушить» и прекратить функционирование крупного российского завода. Ограничения фактически запрещают всему миру покупать топливо по этому проекту под угрозой вторичных санкций.