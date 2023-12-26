Менеджер Махачева рассказал, кто станет следующим соперником Ислама

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев проведёт свой следующий поединок либо против американца Джастина Гэтжи, либо против бразильца Чарльза Оливейры. Об этом сообщил менеджер российского бойца Ризван Магомедов.

© Чемпионат.com

«Либо Гэтжи, либо Оливейра. Мне, как менеджеру и фанату, интереснее был бы Гэтжи. Для публики это интереснее, новый этап, новый вызов. С Оливейрой все прошло в одностороннем порядке, многие сомневаются, что он сможет что-то противопоставить. Бой с Гэтжи будет чем-то новым», – приводит слова Магомедова ТАСС.