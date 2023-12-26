Мировые банки уволили более 60 тысяч сотрудников в 2023 году

Двадцать крупнейших банков мира сократили персонал на 60 тысяч человек в 2023 году, подсчитала газета Financial Times. Показатель стал одним из самых высоких с глобального финансового кризиса 2007-2008 годов.

Инвестиционные банки уже два года страдают от резкого падения доходов от комиссий, так как число сделок и публичных размещений сократилось. Это вынуждает их экономить за счет сокращения рабочих мест.

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«В большинстве банков нет ни стабильности, ни инвестиций, ни роста – и, вероятно, будут новые сокращения рабочих мест», – сказал FT владелец компании по подбору персонала Silvermine Partners Ли Такер.

Лидером антирейтинга стал UBS-Credit Suisse. В ноябре UBS, который ранее поглотил Credit Suisse, объявил, что уволит 13 тысяч сотрудников из объединенной группы. При этом генеральный директор Серджио Эрмотти уже анонсировал, что следующий год будет «решающим» для процесса интеграции двух банков. В связи с этим аналитики ожидают тысячи новых увольнений.

На втором месте по числу сокращений оказался Wells Frago. Там рабочих мест лишились 12 тысяч человек. Генеральный директор Чарли Шарф сообщил, что банк зарезервировал $1 млрд на выплату выходных пособий. Это может означать возможное увольнение десятков тысяч сотрудников в будущем.

Тем не менее, масштаб сокращений был не таким сильным, как падение доходов, отметил Гаурава Арора, руководитель глобального отдела аналитики конкурентов в Coalition. Большинство банков уменьшило число рабочих мест не более чем на 5%. Он объясняет это оптимизмом компаний: банки надеятся на увеличение числа сделок в новом году.

Во время кризиса 2007-2008 годов крупнейшие банки сократили 140 тысяч человек. Позже массовые увольнения происходили в 2015 и 2019 годах, когда кредитные организации испытывали трудности из-за исторически низких ставок. В этом году не менее половины увольнений пришлось на инвестиционные банки Уолл-Стрит, которые не смогли быстро адаптироваться к резкому повышению ключевых ставок в США и Европе.