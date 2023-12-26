Совкомбанк компенсировал углеродный след от деятельности отделений за 2022 год

Совкомбанк стал первой углеродно нейтральной системно значимой кредитной организацией в части охвата 1 и охвата 2 (Scope 1 и Scope 2), сообщает пресс-служба банка. Банк приобрел сертификаты зеленой электроэнергии, учитываемые в реестре Carbon Zero, которые позволили компенсировать углеродный след от потребления энергии ( охват 2) в объеме 18 тыс. тонн CO2. Также Совкомбанк купил сертифицированные сокращения выбросов, выпущенные "СИБУРом" в результате реализации климатического проекта на нефтехимическом российском предприятии "ЗапСибНефтехим". С помощью сертифицированных сокращений выбросов банк компенсировал весь охват 1 (4 тыс. тонн CO2). "Совкомбанк досрочно достиг углеродной нейтральности в рамках Scope 1 и Scope 2 при помощи зеленых сертификатов и углеродных единиц. Несмотря на высокую эффективность использование климатических инструментов должно оставаться комплементарной мерой по отношению к снижению первичных выбросов", - рассказал заместитель председателя правления – руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса ПАО "Совкомбанк" Михаил Автухов. Он добавил, что банк продолжит работу над собственными декарбонизационными мерами и будет способствовать внедрению инициатив, направленных на трансформацию и переход к низкоуглеродной экономике.